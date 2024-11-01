edición general
Pastel de puerro en Milhojas

Este pastel de puerros lo descubrí en un restaurante de San Sebastián, bueno más que Restaurante es un caserío que tiene incluso sidrería, donde se comen increibles chuletones, un bacalao al pil-pil que te mueres, y un montón de cosas sencillas pero tan bien hechas que nos hace ir una y otra vez a disfrutar.

pazentrelosmundos
En la receta lo hacen con thermomix, pero bueno... Que si no tienes, como es mi caso, voy a hacer lo de siempre a mano. Y aunque tuviera esta es la clásica cosa que no haría en la thermomix.

Y para más rizar el rizo y ya que está la cocina de leña puesta me lo hago ahí que se hace despacito.

Si por un casual alguien tiene dudas o no sabe cambiar mentalidad thermomix a analógico hago la traducción y los pasos.
ContinuumST
#2 Hmmm, no me gusta el uso de margarina para algo así, hmmm...
pazentrelosmundos
#6 yo voy a poner mantequilla, tampoco me gusta la margarina.


Ahhhh edit : y media cebolla morada que ayer hice esto y me sobró : www.meneame.net/story/pan-pita-pan-arabe-mas-tipico-oriente-medio
ContinuumST
#7 Hmmm... quizás mantequilla mezclada con aceite de oliva (no virgen)... y medio emulsionar... o mezclar con garbo. Tengo hojaldre en casa... hmmm igual la adapto a lo que tengo... puerros tengo para aburrir, jajajaja.
pazentrelosmundos
#8 yo suelo echar el puerro con un aceite y lo tapo para que sude y cuando quito la tapa echó la mantequilla.
ContinuumST
#9 Hmmm... depende del tiempo y las ganas, pocho los puerros en su jugo. Pero depende de las ganas, el tiempo tonto que tenga para cocina, etc. EDITO/AÑADO: O los aso en sartén o plancha. También depende de lo que busque en plan sabores, claro.
pazentrelosmundos
#10 suelo tener tiempo para cocinar así que me lo tomo con cariño. El caso es que lo tapo cinco minutos y después lo dejo a su aire.
Así voy :-)  media
ContinuumST
#11 ¿Cebolla morada añadida? O es una ilusión óptica. Por cierto, jod, buena lumbre, pardiez.
pazentrelosmundos
#12 si, me sobró de ayer
Lo edite en #7
devilinside
#2 Sí, porfa
pazentrelosmundos
#13 ahora cuando acabe lo hago que si no quemo la cosa xD
PaCuMen
#15 Yo también quedo a la espera 8-D .
pitercio
De puerro de Sanse. Ya sé cómo ha terminado esta receta aquí :troll:
ehizabai
En el Egiluze, en la parte de restaurante, os recomiendo pedir el bacalao al ajoarriero con txangurro. Acojonantemente bueno.
TonyStark
no he almorzado cabrón!
pazentrelosmundos
#1 cabrona! Y yo tampoco así que voy a ponerme a hacer el historiu :hug:
menéame