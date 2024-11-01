Parte médico de Roca Rey tras su grave cornada en Sevilla

Los sanitarios han valorado de «pronóstico muy grave» la situación del torero, que tiene una «herida por asta de toro, en cara interna, tercio superior del muslo derecho que presenta una trayectora total de 35 cm, con una descendete de 20 cm y una ascedente de 15 cm, que produce extensa rotura de músculos vasto interno y satorius, disecando en prácticamente toda su extensión el paquete vásculo-nervioso femora superficial, sin producir lesión vascular».