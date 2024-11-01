edición general
Los parques infantiles de la Región de Murcia arden: columpios sobre una 'sartén' a 80 grados  

Imágenes de satélite tomadas en julio señalan que una de cada cuatro áreas recreativas para niños de la Comunidad supera los 38 ºC de media en superficie, y mediciones realizadas con cámara termográfica revelan que hay elementos que al sol alcanzan más del doble y pueden quemar la piel.

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Claro, si esto arde los padres los llevan a otros sitios, que ahí en un parque no consumes ni generas dinero.

Por lo mismo que se quitan árboles. Pero la gracia de todo es que con el cambio climático y quitándo árboles, lo que termina la gente es no consumiendo y lo único que les queda es atacar al hombre del tiempo

Lo mismo que hacen en València con las inundaciones

Es el plan de la muerte
TheOracle #2 TheOracle
genocidioooooooooo
