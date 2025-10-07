·
10
17
clics
17
clics
El parque global de energías renovables va a crecer más de un 100% en los próximos cinco años
Es el pronóstico que hace para el año 2030 la muy conservadora Agencia Internacional de la Energía, que lleva muchos años prediciendo crecimientos de potencia renovable a la baja.
energias
,
renovables
