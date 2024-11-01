El Parlamento holandés adopta una moción para clasificar a Antifa como organización terrorista

El parlamento holandés adoptó una moción del líder de la oposición Geert Wilders pidiendo al gobierno que designe a Antifa como organización terrorista, tras la decisión del presidente Donald Trump de hacer lo mismo en Estados Unidos. En la moción adoptada el jueves, Wilders afirmó que las células de Antifa están activas en los Países Bajos, acusándolas de amenazar a políticos, perturbar actos públicos e intimidar a estudiantes y periodistas. La moción pidió al gobierno tomar medidas similares a las de Estados Unidos, donde Trump anunció...