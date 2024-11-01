edición general
19 meneos
20 clics
El Parlamento holandés adopta una moción para clasificar a Antifa como organización terrorista

El Parlamento holandés adopta una moción para clasificar a Antifa como organización terrorista

El parlamento holandés adoptó una moción del líder de la oposición Geert Wilders pidiendo al gobierno que designe a Antifa como organización terrorista, tras la decisión del presidente Donald Trump de hacer lo mismo en Estados Unidos. En la moción adoptada el jueves, Wilders afirmó que las células de Antifa están activas en los Países Bajos, acusándolas de amenazar a políticos, perturbar actos públicos e intimidar a estudiantes y periodistas. La moción pidió al gobierno tomar medidas similares a las de Estados Unidos, donde Trump anunció...

| etiquetas: antifa , parlamento , holanda , terrorista , geert wilders , paises bajos
15 4 0 K 131 actualidad
12 comentarios
15 4 0 K 131 actualidad
Comentarios destacados:    
Unregistered #2 Unregistered
amenazar a políticos, perturbar actos públicos e intimidar a estudiantes y periodistas

¿Hablan de Antifa o de Trump? :roll:
11 K 156
skaworld #4 skaworld
Y exactamente de que organizacion de actos terroristas se les acusa a "antifa" sea lo que sea eso? Como la combaten?
2 K 32
Sandman #9 Sandman
#8 No te disculpes, si reírse de los holandeses nunca está mal, pero era por aclarar, que ya sabemos que del titular al cuerpo de la noticia hay un mundo.
1 K 25
Asimismov #10 Asimismov
#9 ¡Qué alivio!
Pensé que todos en mnm hablan el neerlandés.
0 K 12
angeloso #5 angeloso *
Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad. Cómo no. Seguimos con el viaje a la Gran HostiaTM.
1 K 19
#6 chochis
Un país liberado del fascismo... Prohíbe a los antifa. ¿Qué esperan que ocurra después?
1 K 19
Dene #12 Dene
qué poco amor propio tiene esta gente, joder.. de tener un presidente lacayo de USA que ahora es el jefazo de la OTAN y sigue siendo lacayo de USA.. ahora este tipo de cosas?? van a obligar a que todo el mundo se pinte la cara de naranja tambien? total en holanda no sería raro
0 K 13
Asimismov #3 Asimismov
No me extraña nada, con ese idioma y esa lengua que aprueben cosas como estas.
0 K 12
Sandman #7 Sandman
#3 Por aclarar, no han aprobado nada, es una moción del neofascista de Wilders, pero no va a pasar de ahí, para empezar, porque Antifa ni siquiera es un grupo definido.
1 K 25
Asimismov #8 Asimismov
#7 ¡Perdón!
Pido disculpas, pretendía hacer un chiste, pero reconozco que el horno no está p'a bollos.
0 K 12
suppiluliuma #11 suppiluliuma
#_1 ¡Chicos, hay que coordinarse mejor! ¡Que Wilders es de los vuestros! :troll:  media
0 K 11

menéame