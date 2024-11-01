Pareja británica recibe factura médica de $200.000 tras el nacimiento de su bebé siete semanas antes de lo previsto en Estados Unidos [EN]

El dúo folk estaba de gira por los EE. UU. cuando Issy sufrió preeclampsia, una complicación del embarazo potencialmente peligrosa. Esto significó que su pequeño tuvo que nacer mediante una cesárea de emergencia, lo que les dejó con una factura descomunal de 200.000 dólares, que su seguro de viaje inicialmente se negó a cubrir. Fue necesaria una ardua lucha de diez meses, que incluyó la contratación de un abogado, antes de que sus aseguradoras finalmente accedieran a pagar.