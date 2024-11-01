edición general
Pareja británica recibe factura médica de $200.000 tras el nacimiento de su bebé siete semanas antes de lo previsto en Estados Unidos [EN]

El dúo folk estaba de gira por los EE. UU. cuando Issy sufrió preeclampsia, una complicación del embarazo potencialmente peligrosa. Esto significó que su pequeño tuvo que nacer mediante una cesárea de emergencia, lo que les dejó con una factura descomunal de 200.000 dólares, que su seguro de viaje inicialmente se negó a cubrir. Fue necesaria una ardua lucha de diez meses, que incluyó la contratación de un abogado, antes de que sus aseguradoras finalmente accedieran a pagar.

Supercinexin #1 Supercinexin
Ningún seguro va a pagarte jamás nada sin llevarte primero sus abogados por todos los tribunales que pueda.
#4 Eukherio
#1 Pa eso están, para cobrar cuotas regularmente e intentar darte lo mínimo posible. Además, las facturas de la sanidad americana están tan infladas que seguro que a ellos, que son conscientes de lo que hay, les jode todavía más tener que abonar esa cantidad.
#7 jacinto9999 *
#1 exacto, arruinarte legalmente y aburrirte hasta el infinito y más allá antes que pagarte. un clásico.
Y si no tienes dinero ni fuerza siquiera para empezar, ya ganaron antes de pestañear con tu reclamación.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Van a disfrutar como nunca de su viaje al país de la libertad
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Solo gente con 2 neuronas puede justificar la Sanidad privada.

Ya no voy a hablar de cosas como las de este meneo que ir al medico te pude arruinar si no tienes seguro...o en juicios aunque lo tengas.

Cuanto mayor te hagas y mas necesites atencion medica mas caro sera el seguro medico...si es que encuentras alguno que te cubra.
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Viva la Libertaaaaad!
Apotropeo #5 Apotropeo
Y luego dicen que vienen con un pan debajo del brazo. Este les ha traído una buena torta.
