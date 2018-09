Infinito no es el número más grande sino el conjunto de todos los números que existen. Hay un infinito "contable": 1, 2, 3, etc... Y el infinito incontable: 1.1, 1.2, ... 1.0001, 1.0002, 1.0003,... en definitiva, no podríamos contar ni siquiera de 0 a 1. ¿Qué viene después del 0? ¿0.000000etc...? Incluso así podemos decir que hay el mismo número de números pares que de pares + impares. De modo que infinito/2 es infinito. Sabiendo esto podemos hablar de la paradoja de Banach-Tarski: podemos romper 1 dólar por la mitad y obtener 2 dólares.