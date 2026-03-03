edición general
Paquetes pequeños: qué va a pasar en las aduanas europeas desde julio

Los Estados miembros de la UE cobrarán una tasa de tres euros a todas las importaciones de paquetes con un precio inferior a 150 euros hasta 2028. La Comisión comenzará a controlarlo desde octubre. Las aduanas de la Unión Europea comienzan la cuenta atrás para aumentar el control a las importaciones de paquetes pequeños, especialmente los procedentes de las plataformas asiáticas de comercio electrónico, como Temu, Shein o Aliexpress. El próximo 1 de julio los Veintisiete suprimirán el régimen de franquicia aduanera que existe para mercancías...

| etiquetas: paquetes , pequeños , aduanas , europa , china
Es decir que Europa propone que compremos lo mismo pero más caro, lo que no se es que como los iphone, nike y demás mierda americana hecha en china no tienen un arancel de 5000% pero bueno.
#1 Comercio de proximidad.
#3 Serán las mismas cosas de aliexpress con el precio incrementado. Por otro lado, cuando quiera comprar un láser voy a ir a mi vecina a que me de uno o al constructor de trompetas a que me haga una, si no va a ser una tienda que ha comprado el producto vaya usted a saber donde y me lo revende más caro, que hagan una ley que se llame de protección al intermediario si total.
#7 Estoy seguro que cuando quieras comprar un laser o una trompeta, tu economía no sufrirá por pagar un pequeño suplemento. Y, dado el caso de que te haga replantear la compra, el planeta lo agradecerá.
Somos el meme andante de la estupidez, con el agravante de que tenemos experiencia. En Italia la implementación de este absurdo logístico fiscal ha provocado el caos y no ha servido para nada mas que para desviar el tráfico a países no-imbeciles que después nos los envían a los "listos".

www.lavanguardia.com/economia/20260201/11454593/impuesto-meloni-paquet
Que la gente empezará a pedir en masa y a devolverlo en cuanto llegue y se acabarán bloqueando las aduanas por no poder atender.
Más aranceles a China para seguir con las bondades del libre mercado,porque paquete pequeño de 150 € no se corresponde con la realidad .
Entonces si compro una correa de reloj me cobrarán 3€ pero si compro un iphone de 1000€, no.
#4 No, las compras superiores a 150 € ya tenían tasa aduanera.

Las que no la tenían eran las inferiores a 150 €
