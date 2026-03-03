Paquetes pequeños: qué va a pasar en las aduanas europeas desde julio

Los Estados miembros de la UE cobrarán una tasa de tres euros a todas las importaciones de paquetes con un precio inferior a 150 euros hasta 2028. La Comisión comenzará a controlarlo desde octubre. Las aduanas de la Unión Europea comienzan la cuenta atrás para aumentar el control a las importaciones de paquetes pequeños, especialmente los procedentes de las plataformas asiáticas de comercio electrónico, como Temu, Shein o Aliexpress. El próximo 1 de julio los Veintisiete suprimirán el régimen de franquicia aduanera que existe para mercancías...