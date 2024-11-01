Por qué las palomas no saben construir nidos [ENG]  

Las palomas construyen nidos con un par de ramas colocadas aleatoriamente sobre una superficie plana. No necesitan que sean elaboradas porque son aves que construían nidos en formaciones rocosas, por ejemplo de acantilados. Cuando las palomas se volvieron urbanas vieron que las estructuras humanas ofrecían ya suficiente protección. De ahí que evolutivamente haya perdurado el hecho de no necesitar muchos materiales para construir nidos.



Además, las palomas se reproducen 5 o 6 veces al año por lo que es más rentable construir un nido para salir del paso con cada nuevo ciclo reproductivo ya que no van a permanecer ahí mucho tiempo.



El principal motivo por el que siguen construyendo nidos es para evitar que se les rueden los huevos.