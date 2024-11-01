Palantir: van a concederle "acceso ilimitado" a los datos de todos los pacientes del NHS (National Health System) del Reino Unido

"El cambio, detallado en una nota informativa interna a la que tuvo acceso el FT, se refiere al Sistema Nacional de Integración de Datos (NDIT), descrito como un "espacio seguro para los datos" antes de que se "pseudonimicen" y se compartan con otros sistemas, según el informe. Además de los empleados de Palantir, esto podría incluir personal de empresas de consultoría que hayan sido contratadas para trabajar en el FDP. Este cambio representa una clara desviación de la práctica actual."