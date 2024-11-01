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Palantir: van a concederle "acceso ilimitado" a los datos de todos los pacientes del NHS (National Health System) del Reino Unido

Palantir: van a concederle "acceso ilimitado" a los datos de todos los pacientes del NHS (National Health System) del Reino Unido

"El cambio, detallado en una nota informativa interna a la que tuvo acceso el FT, se refiere al Sistema Nacional de Integración de Datos (NDIT), descrito como un "espacio seguro para los datos" antes de que se "pseudonimicen" y se compartan con otros sistemas, según el informe. Además de los empleados de Palantir, esto podría incluir personal de empresas de consultoría que hayan sido contratadas para trabajar en el FDP. Este cambio representa una clara desviación de la práctica actual."

| etiquetas: palantir , acceso ilimitado , pacientes , nhs
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4 comentarios
15 1 0 K 157 actualidad
alafia #1 alafia
Verás tú las británicas risas cuando crucen datos con aseguradoras de salud privadas. xD

:popcorn:
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Deviance #4 Deviance
#1 Porqué?
Pregunto con todo el respeto y desde la ignorancia.
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calde #3 calde *
Qué puede salir mal??? :roll:

Y menos mal que gobiernan los "labor"... :palm: qué malo y qué fraude es el Starmer... y se veía venir, pero aún sorprende...
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nopolar #2 nopolar
El horror.
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menéame