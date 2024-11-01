Palantir o el ojo que todo lo ve, incluso antes de que suceda: ¿es la empresa más poderosa del mundo?

No es tan conocida como X, Amazon o Facebook, ni su fundador tan rico como Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, pero el Gobierno estadounidense ya no podría entenderse sin Palantir. Tampoco Israel. Y, pronto, Europa. Fuera de Estados Unidos y dentro de él, por supuesto, pocas personas hay que no sepan ya quién es Elon Musk. El tipo que compró Twitter, el de Tesla, el que quiere ocupar el planeta Marte. También el hombre más rico del mundo, un mérito que le permitió estar muy cerca de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca.
Estos tecnocaudillos, auténticos trastornados como Thiel y Musk, se terminan rápido cuando queramos que se terminen. Sin nuestros dineros, es decir sin meternos la mano en el bolsillo a todos los contribuyentes para sus "programas espaciales", "programas de vigilancia", "programas de comunicaciones", ... a ver de qué iban a vivir, si sus principales, casi únicos clientes son los Estados.
Yo quiero, pero se ve que el pueblo general no quiere, votan a cualquiera menos a los que quieran terminar con esto, porque están muy manipulados.
