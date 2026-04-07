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Pakistán pide a Trump extender el ultimátum dos semanas

Pakistán pide a Trump extender el ultimátum dos semanas

El primer ministro de Pakistán, Shebbaz Sharif, pidió a Trump que extienda su ultimátum a Irán por dos semanas más para permitir la continuación de los esfuerzos diplomáticos en los que media su país. «Para que la diplomacia siga su curso, solicito encarecidamente al presidente Trump que amplíe el plazo dos semanas», urgió Sharif en un mensaje en X, en el que también pidió a Irán que abra el estrecho de Ormuz durante ese mismo período como «un gesto de buena voluntad».

| etiquetas: guerra , irán , ee.uu. , trump , ultimátum , pakistan
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5 comentarios
2 1 0 K 34 actualidad
#3 lamarisevadecañas
Iran no tiene que demostrar ninguna "buena" voluntad a los EEUU. El mundo al completo debería aliarse y dar un ultimátum a los dos matones.
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jm22381 #5 jm22381
Como saben los jodios que a Trump lo de los 15 días le encanta...
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Dramaba #1 Dramaba
Un penultimátum de toda la vida... :troll:

(Aprendí el palabro ayer)
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#2 beltraneja
¿en un mensaje en x?
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#4 diablos_maiq
#2 no, en inglés
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menéame