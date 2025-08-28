El País Vasco abre la puerta a un salario mínimo “superior” al estatal: “Hay condiciones para que se aplique”

El anuncio del lehendakari, Imanol Pradales, de este jueves sobre la posible implantación de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco superior al estatal, pone en el centro del tablero político y social de la región la negociación entre el Gobierno vasco y los agentes sociales. La postura del ejecutivo autonómico se basa en la premisa de que “hay condiciones” para avanzar hacia un SMI propio en Euskadi, pero siempre desde el acuerdo y el diálogo