El País Vasco abre la puerta a un salario mínimo “superior” al estatal: “Hay condiciones para que se aplique”

El anuncio del lehendakari, Imanol Pradales, de este jueves sobre la posible implantación de un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco superior al estatal, pone en el centro del tablero político y social de la región la negociación entre el Gobierno vasco y los agentes sociales. La postura del ejecutivo autonómico se basa en la premisa de que “hay condiciones” para avanzar hacia un SMI propio en Euskadi, pero siempre desde el acuerdo y el diálogo

ChatGPT
uy, entonces el que viva en una calle céntrica de Bilbao, y el que viva en un pueblecito a 40 Km, tendrían que tener salarios mínimos diferentes también no?

ya que vamos a hacer zoom, porqué parar en autonomías? vamos a provincia... ciudad... barrio... calle.. acera... numero... portal... piso... puerta... ¿habitación también?
3
Beltza01
#8 Eso ya se hace. Si en el currículum pones una calle pobre te ofrecen menos.
0
ChatGPT
#10 lol
0
Kantinero
#8 eso ya existe aunque no esté regulado por ley, el que vive en el barrio Salamanca tiene el salario mínimo quíntuple del que vive en Vallecas
0
ehizabai
No, qué me estás contando, ¿Que en una región con un coste de vida más alto que la media plantea un SMI más alto que la media?
Serán nazis los putos vascos...
1
platypu
#1 Para nazis tus amigos etarras a los que defiendes
8
Doisneau
Al menos en terioa, España estando tan descentralizada, no veo problema en que distintos sitios con distintos costes de vida tengas otros SMI. Por el precio de una habitacion en Madrid consigues una casa entera en otros sitios, por ejemplo. Me parece coherente a nivel administrativo, como tambien estan descentralizadas la sanidad o la educacion, y en el que abiertamente se habla de "nacion plurinacional".

Ahora, recordemos en que pais estamos y en que contexto politico vivimos: en el…   » ver todo el comentario
0
Tensk
No veo cómo puede ser una buena idea.

Veo a las empresas que se lo puedan permitir llevando la producción a otros lados.
0
hijolagranputa
Yo estoy completamente seguro de que ppartido se oppondrá a esto.
0
R2dC
#6 Lástima que su representación sea residual en el pais vasco.
0
Elanarkadeloshuevos
¿Una buena escuela de euskera? Es... para un amigo... :hug:
1
R2dC
#3 AEK, pero es privada.

Sino, cada pueblo debe de tener cursos del ayuntamiento que te ofrecen si estás empadronado.

También debe de haber páginas con mucho contenido orientado a sacarte títulos de euskera.

Que si la pregunta es legítima, puedo rebuscar. Si es para hacer el chiste, creo que ya di contexto suficiente :-D
0
solojavi
No veo dónde estaría el problema, ponerlo por debajo no creo que sea legal, pero subirlo...
0

