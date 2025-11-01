edición general
19 meneos
113 clics
Los padres helicóptero llegan a la universidad: "Vienen a pedir explicaciones sobre las notas"

Los padres helicóptero llegan a la universidad: "Vienen a pedir explicaciones sobre las notas"

El profesor Daniel Arias Aranda, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Granada, estaba un día trabajando en su despacho del campus cuando la madre de una alumna entró de sopetón, cerró la puerta y comenzó a lanzarle gritos y reproches sobre lo poco que estaba aprendiendo su hija en sus clases. En otra ocasión, un padre hizo lo mismo pero sin elevar el tono. Se limitó a dejarle encima de su mesa su tarjeta de inspector de Hacienda, como insinuando “cuidado con mi hijo, que te puedo buscar un problema fiscal”.

| etiquetas: paternidad , universidad , sobreprotección
15 4 0 K 370 actualidad
13 comentarios
15 4 0 K 370 actualidad
Comentarios destacados:    
u_1cualquiera #3 u_1cualquiera *
Un profesor me dijo una vez que un alumno le vino con lo de “mi madre quiere venir a tutoría”, le respondió, “perfecto, llamo a mi madre y hablamos los cuatro”
6 K 76
Magog #4 Magog *
#3 que tiempos aquellos que si decían que tu madre fuera a la tutoría te cagabas de miedo
3 K 36
Olepoint #13 Olepoint
#4 Sí, los recuerdo, lo mismo que recuerdo como un hijo puta levantaba del suelo y ponía de puntillas sujeto por ambas patillas a un niño. ¡¡¡ Maravillosos años !!!
0 K 7
Olepoint #11 Olepoint *
#3 Como chiste queda bien, la realidad es otra. En la tutoria hay un adulto, el profesor y el estudiante, normalmente menor de edad, y muchas veces, un niño.
Estoy de acuerdo que habrá mucho progenitor insufrible, al igual que hay profesores insufribles, los he tenido, y también los he tenido maravillosos, ojalá no tenga que pedir nunca una tutoría con un hijo mío para acudir ambos a ver a un profesor, eso indicaría que se trata de un profesor insufrible, me he ocupado de mi parte como padre de mi hijo, que reciba unos valores y sepa respetar a los demás, pero no deja de ser un niño, y si se diera la ocasión, espero que no, no tendría por qué dejarlo solo ante un profesor insufrible, cruzo los dedos.
0 K 7
fareway #1 fareway *
Sociedad infantilizada, que poquito ayudan al hijo-a... Ya espero que también vayan al trabajo del hijo-a para pedir mejoras en la máquina del café y que las fiestas de empresa de Navidad no acaben muy tarde, que la criatura se desvela.
2 K 45
#2 Pepepistolas *
Es muy fácil mandarlos a tomar por c... tan pronto lleguen o aun mejor no dejar ni que entren.
1 K 26
#6 Suleiman
Y así tenemos a ciertos chavales.... Agilipollados, que a la primera que tienen una dificultad se ponen a llorar por las esquinas.
1 K 22
capitan__nemo #5 capitan__nemo
¿Hasta que edad negoció el padre de las Wiliams los contratos de sus hijas?
0 K 20
XtrMnIO #8 XtrMnIO
"Helicóptero" es "imbécil" en la neolengua?
0 K 13
azathothruna #7 azathothruna
Y luego lloran de por que los no caucasicos los superen o hagan cosas turbias para ellos.
0 K 12
Doisneau #12 Doisneau
Relacionada:

www.meneame.net/story/universidad-oviedo-prohibe-padres-acceder-notas-

Y copio pego mi propio comentario por no repetirme:

Lo cierto es que aqui habria que abrir el melon de considerar que derechos tiene el pagador frente al usufructuario. En la amplia mayoria de casos en la universidad el que asiste y el que paga son personas distintas, asi que tendria sentido una cantidad limitada de informacion a este ultimo.

Pero creo que la noticia habla mas bien de que

…   » ver todo el comentario
0 K 11
#10 Einwanderer
La universidad pública española ha creado un entorno perfecto para esto. Estructuras opacas en las que el nepotismo es frecuente, cuerpos docentes incompetentes y saturados, métricas ridículas y un concepto de la enseñanza como convención social y control de acceso.
Ahora resulta que la gente cree que es legítimo ejercer presión para que su patética prole obtenga alguna ventaja de lo que es, fundamentalmente, una transacción comercial? Y bastante cara, por cierto.
Básicamente esta clase de cosas es lo que han estado fomentando durante años...
0 K 7
Cuazga #9 Cuazga
Una amiga me contó que cuando estaba en la universidad conocía a un grupo de 4 estudiantes varones que compartían piso. Cada semana iba la madre de uno de ellos a limpiar el piso y fregar los platos, dijo que una vez casi no pudo levantar un plato de lo pegado que estaba en la mesa y olía a basura. Y eso fue hace 15 años.
0 K 6

menéame