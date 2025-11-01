Los padres helicóptero llegan a la universidad: "Vienen a pedir explicaciones sobre las notas"

El profesor Daniel Arias Aranda, catedrático de Organización de Empresas en la Universidad de Granada, estaba un día trabajando en su despacho del campus cuando la madre de una alumna entró de sopetón, cerró la puerta y comenzó a lanzarle gritos y reproches sobre lo poco que estaba aprendiendo su hija en sus clases. En otra ocasión, un padre hizo lo mismo pero sin elevar el tono. Se limitó a dejarle encima de su mesa su tarjeta de inspector de Hacienda, como insinuando “cuidado con mi hijo, que te puedo buscar un problema fiscal”.
Estoy de acuerdo que habrá mucho progenitor insufrible, al igual que hay profesores insufribles, los he tenido, y también los he tenido maravillosos, ojalá no tenga que pedir nunca una tutoría con un hijo mío para acudir ambos a ver a un profesor, eso indicaría que se trata de un profesor insufrible, me he ocupado de mi parte como padre de mi hijo, que reciba unos valores y sepa respetar a los demás, pero no deja de ser un niño, y si se diera la ocasión, espero que no, no tendría por qué dejarlo solo ante un profesor insufrible, cruzo los dedos.
Lo cierto es que aqui habria que abrir el melon de considerar que derechos tiene el pagador frente al usufructuario. En la amplia mayoria de casos en la universidad el que asiste y el que paga son personas distintas, asi que tendria sentido una cantidad limitada de informacion a este ultimo.
Ahora resulta que la gente cree que es legítimo ejercer presión para que su patética prole obtenga alguna ventaja de lo que es, fundamentalmente, una transacción comercial? Y bastante cara, por cierto.
Básicamente esta clase de cosas es lo que han estado fomentando durante años...