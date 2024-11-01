edición general
La OTAN: de la previsión a la guerra [ENG]

La OTAN: de la previsión a la guerra [ENG]  

Tenemos una idea bastante clara de cómo será el futuro de la guerra. El cambio climático afectará no solo a las rutas comerciales, el suministro de alimentos y las infraestructuras, sino también a nuestro equipamiento militar. Más aún que en el pasado, la tecnología proporcionará ventajas decisivas, desde la inteligencia artificial hasta los sistemas de vigilancia... esto significa que no hay tiempo que perder. El mañana empieza hoy. Su reto, si decide aceptarlo, es llevar esta previsión a la guerra. Luchen. (Transcripción en el comentario 1).

Supercinexin #2 Supercinexin
Destrucción de todo diálogo e imperialismo anglosajón salvaje. Eso es la OTAN. Una organización antisocial que debe ser desmantelada totalmente, por pura y simple supervivencia, nada más.
ur_quan_master #7 ur_quan_master *
Si los países democráticos hicieran leyes para que los cargos políticos, los generales y sus familias estuvieran en primera línea las guerras se reducirían bastante.
carakola #8 carakola
#4 Y se metían con Pedro Baños por andar explicando esto hace unos cuantos años: www.meneame.net/story/dominio-mental-geopolitica-mente
orangutan #1 orangutan *
El video de la NATO Defense College no tiene subtítulos en español, pero esta es la transcripción completa:
Tenemos una idea bastante clara de cómo será el futuro de la guerra. El cambio climático afectará no solo a las rutas comerciales, el suministro de alimentos y las infraestructuras, sino también a nuestro equipamiento militar. Más aún que en el pasado, la tecnología proporcionará ventajas decisivas, desde la inteligencia artificial hasta los sistemas de vigilancia, pasando por los

tul #3 tul
#1 si fueran tan buenos viendo el futuro ya habrían acertado la loto
orangutan #4 orangutan
#3 Es un vídeo oficial de la OTAN, esa es su política sea acertada o no...
tul #6 tul *
#4 la misma otan que nos quiere llevar a la guerra contra rusia y china? les pueden dar mucho por el culo a todos ellos y a sus palmeros tambien
#5 Cincocuatrotres
Un mundo que emerge, y enfrente un mundo que quiere seguir dominando aunque sea a hostias, y en esas andamos.
