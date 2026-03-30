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La OTAN intercepta un cuarto misil procedente de Irán en el espacio aéreo de Turquía

La OTAN intercepta un cuarto misil procedente de Irán en el espacio aéreo de Turquía

El Ministerio de Defensa turco el que ha advertido del incidente a través de un comunicado, aunque no ha especificado la región en la que el misil fue interceptado ni cuál podría haber sido su objetivo

| etiquetas: trump , eeuu , usa , guerra , irán , misisles , turquía
4 0 0 K 51 actualidad
6 comentarios
4 0 0 K 51 actualidad
siempreesverano #1 siempreesverano
Es lamentable que, visto lo visto, me decante por creer al gobierno iraní antes que a la OTAN.
Todos mienten, normal en propaganda de guerra, pero...
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#2 Grahml *
#1 Irán lleva negando el lanzamiento de estos misiles a Turquía desde el inicio:

"el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha asegurado que su país no lanza misiles contra Estados que no participan en la ofensiva de manera directa o indirecta en su contra."

La verdad, me creo más que hayan sido misiles lanzados por Israel.

A Irán no le interesa enemistarse con Turquía, pero a Israel sí que le interesa enemistar Turquía con Irán.
1 K 33
makinavaja #6 makinavaja
#1 ..pero posiblemente Irán sea el que menos miente....
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#5 candonga1
Al igual que Rusia parece ser que hackean el sistema de los ucros para desviar drones a los países bálticos... los israelíes no van a ser menos.
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#3 Onaj *
A saber quién lo ha lanzado. Que venga de Irán no quiere decir que haya sido lanzado por el ejército iraní.

(Tampoco estoy diciendo que no lo haya hecho Irán)
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Mildranx #4 Mildranx
#3 Las baterías de defensa de turquía son las españolas del despliegue de la otan.
1 K 22

menéame