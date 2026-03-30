La OTAN intercepta un cuarto misil procedente de Irán en el espacio aéreo de Turquía

El Ministerio de Defensa turco el que ha advertido del incidente a través de un comunicado, aunque no ha especificado la región en la que el misil fue interceptado ni cuál podría haber sido su objetivo
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Todos mienten, normal en propaganda de guerra, pero...
"el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní ha asegurado que su país no lanza misiles contra Estados que no participan en la ofensiva de manera directa o indirecta en su contra."
La verdad, me creo más que hayan sido misiles lanzados por Israel.
A Irán no le interesa enemistarse con Turquía, pero a Israel sí que le interesa enemistar Turquía con Irán.
(Tampoco estoy diciendo que no lo haya hecho Irán)