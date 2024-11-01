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OSKAR MATUTE carga contra el plan del PP para desregular la vivienda: «Lo suyo es pura aporofobia»

OSKAR MATUTE carga contra el plan del PP para desregular la vivienda: «Lo suyo es pura aporofobia»  

OSKAR MATUTE carga contra el plan del PP para desregular la vivienda: «Lo suyo es pura aporofobia»

| etiquetas: ley , vivienda , plan , repaso
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