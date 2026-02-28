Óscar López y el PSOE de Getafe premian a Sarah Santaolalla por su «libertad» y a Zapatero por su «igualdad»

El PSOE de Getafe entregó este viernes 27 de febrero sus Premios de la Rosa 2026 en un acto que estuvo encabezado por el líder de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Esta agrupación premió a la comunicadora Sarah Santaolalla con el galardón «Premio de la Rosa a la Libertad de Expresión». El PSOE getafense destacó en su página web que Santaolalla es «comunicadora y analista política, reconocida por su valentía frente a la virulencia de la polarización extremista».