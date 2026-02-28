edición general
Óscar López y el PSOE de Getafe premian a Sarah Santaolalla por su «libertad» y a Zapatero por su «igualdad»

El PSOE de Getafe entregó este viernes 27 de febrero sus Premios de la Rosa 2026 en un acto que estuvo encabezado por el líder de los socialistas madrileños y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Esta agrupación premió a la comunicadora Sarah Santaolalla con el galardón «Premio de la Rosa a la Libertad de Expresión». El PSOE getafense destacó en su página web que Santaolalla es «comunicadora y analista política, reconocida por su valentía frente a la virulencia de la polarización extremista».

carademalo
El karma etc. etc. :troll:
0 K 14
carademalo
Y primer voto negativo con cero clicks a la noticia. xD
0 K 14
Tensk
Premiar por "igualdad" al primero que se cargó la igualdad ante la ley por razón de sexo y orientación sexual. Si es que te tienes que reír.
0 K 10
BlackDog
La PSOE quiere usar a la medio tonta medio tetas para algo... la esta llenando de premios y de charlas y pregones pagados.... no se si es un pago de favores o pretenden presentarla a las elecciones de Madrid o algo de eso...
0 K 8

