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Orriols y los catalanes, primero

Orriols y los catalanes, primero

Aliança Catalana (AC) constituye en estos momentos un fenómeno político único en España. Es el partido que está creciendo de manera indiscutida, según todos los sondeos.

| etiquetas: nacionalismo , catalanes , primero
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5 comentarios
2 1 0 K 30 opinion
Pertinax #1 Pertinax *
Único dice. Es VOX con espardeñas.
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Ishkar #3 Ishkar
#1 Habrá que empezar a desempolvar la Asociación Catalana de Tiro al Fascista...
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#5 lawerka
Prioritat nacional
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#4 surco *
Ya han comentado que si se la tienen que envainar un poco con el independentismo para arrimar voto de Vox, que se puede negociar siempre que no salga diputado Ndongo por aquello de la estetica
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Está creciendo tanto que no le vale la ropa e un año para otro. De hecho, como es mayo, están de primera comunión y van a recibir su primera hostia. Lástima que el traje de Obersturmfürercito sólo se lo pueda poner una vez. Mejor que lo venda en Wallapop.
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