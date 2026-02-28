edición general
Oriol Junqueras avisa: "Vamos camino de conseguir todos los recursos y competencias que nos acerquen a una República catalana"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, cree que su partido está "en camino" de conseguir "todas las herramientas, recursos y competencias" para acercarse...

HeilHynkel #2 HeilHynkel
No os cortéis .. os regalamos a los borbones también ... y Madrid podría ser la quinta provincia catalana, de propina.
2 K 33
JohnnyQuest #6 JohnnyQuest
Vaya, que el tema competencias no iba de una mejor gestión por cercanía? Qué sorpresa!!!
0 K 10
JohnnyQuest #8 JohnnyQuest
#3 Tan secundario que seguro que aparca la agenda indepe por centrase en lo que nos une a todos los izquierdistas. Seguro. Contra el fascismo merece la pena aparcar los proyectos particulares. Seguro.
0 K 10
#1 lameth
Y por estas cosas Rufián es mejor líder que Orial Junqueras: dijo claramente que, el sigue siendo independentista, pero no es el la base de lo que es su programa politico, menos en España.
0 K 10
mecheroconluz #3 mecheroconluz
#1 Rufián es más de izquierdas que independentista. Creo que, para él, es un objetivo secundario.
0 K 10
Connect #5 Connect
#3 #1 Pero sigue siendo independentista. Sera más o será menos, pero ya dijo que él es independentista.
0 K 12
#4 Pájaroloco
Qué sorpresa! Y después de la república catalana vendrá la otra reivindicación de todos los independentistas: la Gran Cataluña, los Países Catalanes!
0 K 7
JohnnyQuest #7 JohnnyQuest
#4 Todos los miserables suenan con Una Grande y libre. Con reunificarse con Puerto Rico, con reunirse con Iparralde, con Baleares o con los Sudetes.
0 K 10

