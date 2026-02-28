·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7125
clics
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
6534
clics
Pantomima full: hombre performativo
6053
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
3805
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
4792
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
más votadas
444
Bombardeo criminal en Irán: suben a 53 las niñas muertas tras un ataque contra una escuela
325
Llegó el bloqueo de la liga a Menéame
393
Un ataque israelí se cobra la vida de 40 alumnas de una escuela primaria femenina de Irán (eng)
366
Pedro, Jairo y Alberto, tres ciudadanos particulares: los pelotazos de todas las parejas conocidas de Ayuso
409
Ahora se puede decir claramente: Trump está preparando un Golpe de Estado en noviembre (ENG)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
5
clics
Oriol Junqueras avisa: "Vamos camino de conseguir todos los recursos y competencias que nos acerquen a una República catalana"
El presidente de ERC, Oriol Junqueras, cree que su partido está "en camino" de conseguir "todas las herramientas, recursos y competencias" para acercarse...
|
etiquetas
:
independentismo
,
erc
,
pedro sánchez
,
república catala
4
1
4
K
12
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
4
K
12
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
HeilHynkel
No os cortéis .. os regalamos a los borbones también ... y Madrid podría ser la quinta provincia catalana, de propina.
2
K
33
#6
JohnnyQuest
Vaya, que el tema competencias no iba de una mejor gestión por cercanía? Qué sorpresa!!!
0
K
10
#8
JohnnyQuest
#3
Tan secundario que seguro que aparca la agenda indepe por centrase en lo que nos une a todos los izquierdistas. Seguro. Contra el fascismo merece la pena aparcar los proyectos particulares. Seguro.
0
K
10
#1
lameth
Y por estas cosas Rufián es mejor líder que Orial Junqueras: dijo claramente que, el sigue siendo independentista, pero no es el la base de lo que es su programa politico, menos en España.
0
K
10
#3
mecheroconluz
#1
Rufián es más de izquierdas que independentista. Creo que, para él, es un objetivo secundario.
0
K
10
#5
Connect
#3
#1
Pero sigue siendo independentista. Sera más o será menos, pero ya dijo que él es independentista.
0
K
12
#4
Pájaroloco
Qué sorpresa! Y después de la república catalana vendrá la otra reivindicación de todos los independentistas: la Gran Cataluña, los Países Catalanes!
0
K
7
#7
JohnnyQuest
#4
Todos los miserables suenan con Una Grande y libre. Con reunificarse con Puerto Rico, con reunirse con Iparralde, con Baleares o con los Sudetes.
0
K
10
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente