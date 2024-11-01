El origen del topónimo Andalucía y sus provincias

En Andalucía, tierra habitada por fenicios, romanos, visigodos y musulmanes, los topónimos son un mapa del pasado. Cada ciudad encierra en su nombre una pista sobre quién la habitó, cómo la llamó y qué huella dejó. A continuación se repasa el origen de los topónimos de las ciudades andaluzas y de la propia Andalucía.
| etiquetas: origen , topónimo , andalucía
Se ha llegado a apuntar que de ese "consonante + isbal", la parte de "isbal" podría venir de "isbaal". "Baal" es el nombre fenicio para "Amo" o "Señor" en el sentido de "Dios", lo cual podría significar "Tierras de Dios" o "Tierras (consagradas) del señor".
De Baal vienen Belcebú, Baltasar o Aníbal, por ejemplo.