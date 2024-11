Los ordenadores que se programan a sí mismos

Un ingeniero de software que trabaja en Madrid, David Gomes, ha escrito un artículo en su página, «Just have AI build an app for that«, reflejando paso a paso cómo ha programado desde cero una aplicación sencilla, en este caso una para cambiar de tamaño archivos de tipo .svg, pero también apunta a otras posibilidades, como cambios de formato, etc., utilizando un agente de inteligencia artificial sencillo, Replit, que prácticamente cualquier usuario sin apenas conocimientos de programación podría utilizar.