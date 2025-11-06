Operación ‘Enroque Bal/Manso’: toneladas de droga, 1,5 millones de euros intervenidos y «medidas de seguridad nunca vistas»

El operativo de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Mallorca culmina con 76 arrestos tras más de dos años de investigación. La operación 'Enroque Bal/Manso' de la Guardia Civil y de la Policía Nacional en Mallorca ha finalizado con 76 detenidos, 687 kilos de cocaína, 2.600 de hachís y 1,5 millones de euros intervenidos. Los agentes también decomisaron 16 armas, seis reales con numerosa munición y 10 de fogueo. La organización criminal liderada por el luchador de MMA Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez se dedicaba principalmente.