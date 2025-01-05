OpenAI tiene cinco años para convertir 13 000 millones de dólares en 1 billón de dólares [EN]

OpenAI está ganando mucho dinero en este momento. La empresa está obteniendo unos ingresos anuales de aproximadamente 13 000 millones de dólares, de los cuales el 70 % proviene de personas comunes y corrientes que pagan 20 dólares al mes para chatear con una IA, según el Financial Times. Es una cifra bastante sorprendente si se tiene en cuenta que ChatGPT tiene 800 millones de usuarios habituales, pero solo el 5 % son suscriptores de pago. Aunque esté ganando miles de millones, OpenAI también se ha comprometido a gastar más de un billón de dóla