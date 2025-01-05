edición general
OpenAI tiene cinco años para convertir 13 000 millones de dólares en 1 billón de dólares [EN]

OpenAI está ganando mucho dinero en este momento. La empresa está obteniendo unos ingresos anuales de aproximadamente 13 000 millones de dólares, de los cuales el 70 % proviene de personas comunes y corrientes que pagan 20 dólares al mes para chatear con una IA, según el Financial Times. Es una cifra bastante sorprendente si se tiene en cuenta que ChatGPT tiene 800 millones de usuarios habituales, pero solo el 5 % son suscriptores de pago. Aunque esté ganando miles de millones, OpenAI también se ha comprometido a gastar más de un billón de dóla

Si la mayoría de los 13.000 millones son suscripciones a 20 dólares (supongo que de los últimos 12 meses), eso supondría que tiene 54 millones de usuarios. O bien sube el precio de 20$ a 1540$ al mes o aumenta su base de usuarios a 4100 millones, es decir, la mitad de los habitantes de todo el planeta. Lo tienen jodido {0x1f639}

PD: y esto solo para conseguir no estar en números rojos... 0 beneficio
No tiene buena pinta, y no porque la IA no vaya a tener un crecimiento exponencial, sino porque no parece que tengan un producto único. A mí me parece que hay unas cuantas empresas que dan lo mismo o parecido. Y parece que van a llegar todavía más. Los inversores habrán hecho otras cuentas claro.
Todo eso teniendo en cuenta que incluso con los suscriptores que pagan $200 al mes pierden dinero.

techcrunch.com/2025/01/05/openai-is-losing-money-on-its-pricey-chatgpt
Robopilinguis es el camino
Justamente de esto hablaron en este programa de Carne Cruda

www.meneame.net/story/temu-shein-amazon-esclavos-plataformas-hay-salid

Como las empresas dueñas de IAs no les está resultando tan rentable esa tecnología, pero si está precarizando el trabajo, contratando para solucionar los problemas que genera la IA a quienes antes hacías el trabajo, pero claro, a mitad de precio.
Suerte
Como no jueguen al trilero no lo consiguen :troll:
