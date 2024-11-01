edición general
OpenAI anuncia cambios en ChatGPT tras una demanda por el suicidio de un adolescente

OpenAI está realizando cambios en su popular chatbot a raíz de una demanda en la que se alega que un adolescente que murió por suicidio esta primavera confiaba en ChatGPT como entrenador. Se actualizará ChatGPT para reconocer mejor y responder a las diferentes formas en que las personas pueden expresar angustia mental y reforzaría las salvaguardas en torno a las conversaciones sobre el suicidio, que, según dijo, podrían romperse tras conversaciones prolongadas.

yemeth
Yo ya echo de menos los tiempos de DungeonAI cuando GPT-2 era incontrolable y no había ninguna salvaguarda. Pasito a pasito al irse popularizando se lo van cargando todo.
Marisadoro
Changes On Demand (judicial)
CrudaVerdad
Es por esas cosas que se debe invertir en inteligencias artificiales para ejecutar en local, así se evita la miserable censura que llegan de ofendiditos y gente con la cabeza hecha un caos.
DenisseJoel
Bullshit. Los LLMs son incontrolables por naturaleza.
ChatGPT
#2 yiiiiiiiihaaaaaaaa!!!!
