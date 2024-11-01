OpenAI anuncia cambios en ChatGPT tras una demanda por el suicidio de un adolescente

OpenAI está realizando cambios en su popular chatbot a raíz de una demanda en la que se alega que un adolescente que murió por suicidio esta primavera confiaba en ChatGPT como entrenador. Se actualizará ChatGPT para reconocer mejor y responder a las diferentes formas en que las personas pueden expresar angustia mental y reforzaría las salvaguardas en torno a las conversaciones sobre el suicidio, que, según dijo, podrían romperse tras conversaciones prolongadas.