La ONU declara que la Tierra ha entrado en un periodo de «bancarrota hídrica» que probablemente sea imposible de revertir

Un nuevo informe de las Naciones Unidas advierte que la humanidad ha entrado en una era que los investigadores denominan «bancarrota hídrica». En muchas regiones, las precipitaciones anuales y los caudales de los ríos ya no son suficientes para satisfacer la demanda. [eng]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
No pasa nada, sigan consumiendo, eventos extremos y sigan trabajando, los turistas han de seguir, trabajen, no paren, hasta morir literalmente
Torrezzno #7 Torrezzno
Casi no llueve últimamente
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Eso pasa porque dejamos que el agua de los ríos se pierda en el mar
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 Claro te venden eso porque mientras quieren robarte el agua para dárselo a los turistas

Que eso lo dice Vox, que son los fondos de inversión, te venden "para los agricultores" y luego en la conselleria valenciana de agricultura ejecutaron cero euros el tiempo que estuvieron

maldita elite satanista
Gry #6 Gry
#2 Ya están pensando como hacerlo, si utilizas toda esa agua que se pierde para recargar los acuíferos sobrexplotados los agricultores pueden seguir sobrexplotandolos. :shit:

www.informacion.es/vega-baja/2025/06/24/expertos-regantes-proponen-rec
Connect #4 Connect
Y a donde se ha ido el agua? ¿A otro planeta? El agua seguirá ahí, solo que hay que gestionarla mejor
Gry #8 Gry
#4 En el mar. Si utilizas agua "fósil" de los acuíferos más rápido de lo que se regenera toda esa agua acaba al final en el mar.

www.cambio16.com/el-planeta-se-queda-sin-agua-dulce-a-un-ritmo-sin-pre
#5 moratos
En cuanto la Junta de Paz vigile lo que diga la ONU se arreglará este problema.
