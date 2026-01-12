Una ONG estima que son ya 648 los muertos en las protestas en Irán, mientras aumenta la presión internacional  

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) ha elevado este lunes a 648 el número de manifestantes muertos durante las protestas iniciadas hace dos semanas en Irán, y ha alertado de que algunos de los casi 10.000 detenidos corren riesgo de ser ejecutados por las autoridades. "Al menos 648 manifestantes, incluidos nueve niños menores de 18 años, han sido asesinados y miles han resultado heridos. Informes no verificados indican que al menos varias centenas de personas, y según algunas estimaciones más de 6.000, podrían haber sido asesinadas...