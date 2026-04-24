Las once preguntas que haría para morir tranquilo

Si justo antes de morir a mí me dieran la oportunidad de hacer las preguntas que quisiera a un oráculo mágico, que este oráculo me ofrecería las respuestas verdaderas que yo desease para morir tranquilo, le haría las siguientes once preguntas:

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SOBRE LO FÍSICO:

1º) ¿Cuál es el fundamento primero de la realidad, la "causa primera"?

2º) ¿Cómo se compatibilizan la física cuántica y la física relativista?

3º) ¿Qué es realmente lo que conocemos como "materia oscura"?

4º) ¿Qué es realmente lo que conocemos como "energía oscura"?

5º) ¿Cómo y por qué ocurrió lo que conocemos como "Big Bang", en el marco de la estructura global de todo lo que existe?

6º) ¿Cuál es el futuro o destino último del universo, en el marco de la estructura global de todo lo que existe?

SOBRE LO VIVO:

7º) ¿Cuál es el verdadero origen físico-químico de la vida, del fenómeno biológico? ¿Qué proceso o conjunto de procesos físico-químicos mínimo necesario constituyen el origen absoluto de la vida?

8º) ¿Hay, ha habido o habrá vida, aunque sea no inteligente, en otros lugares del universo distintos del planeta Tierra, que sea distinta de la vida del planeta Tierra? Y si la hay, ¿cómo de frecuente o abundante es, tanto en el espacio como en el tiempo?

SOBRE LO INTELIGENTE:

9º) ¿Qué es exactamente, en su origen, lo que conocemos como "inteligencia"? ¿Cuál es el auténtico "algoritmo básico" de la conducta inteligente? ¿Se limita a aprender y a aplicar lo aprendido en beneficio propio?

10º) ¿Hay, ha habido o habrá vida inteligente en otros lugares del universo distintos del planeta Tierra, que sea distinta de la vida inteligente del planeta Tierra? Y si la hay, ¿cómo de frecuente o abundante es, tanto en el espacio como en el tiempo?

SOBRE MATEMÁTICAS:

11º) ¿Cómo se fundamentan las Matemáticas de manera verdaderamente rigurosa e inobjetable?

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Si antes de morir todavía me quedase algo de tiempo para digerir intelectualmente las verdades sobre esas cuestiones reveladas por el oráculo, creo que al final, al retirarme mentalmente para contemplar el bosque en su conjunto, me quedaría una impresión de que todo, absolutamente todo es un mero proceso mecánico, que se sentiría como lógico, simple, natural y humilde. Y esto, a un mismo tiempo, me resultaría tan satisfactorio como vertiginoso y aterrador.