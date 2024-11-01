Oklahoma hará exámenes a los nuevos profesores para evitar contratar a “adoctrinadores marxistas”

Oklahoma realizará exámenes ideológicos a los nuevos profesores para evaluar su alineamiento con lo que el estado considera valores estadounidenses y descartar a “adoctrinadores marxistas” y woke. El test, que constará de unas 50 preguntas, está dirigido principalmente a los candidatos que provengan de los estados de Nueva York y California, dos de los grandes bastiones demócratas del país. La medida supone un nuevo paso de la agenda conservadora que el estado republicano está desplegando en los centros de enseñanza.