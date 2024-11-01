edición general
Oklahoma hará exámenes a los nuevos profesores para evitar contratar a “adoctrinadores marxistas”

Oklahoma realizará exámenes ideológicos a los nuevos profesores para evaluar su alineamiento con lo que el estado considera valores estadounidenses y descartar a “adoctrinadores marxistas” y woke. El test, que constará de unas 50 preguntas, está dirigido principalmente a los candidatos que provengan de los estados de Nueva York y California, dos de los grandes bastiones demócratas del país. La medida supone un nuevo paso de la agenda conservadora que el estado republicano está desplegando en los centros de enseñanza.

comentarios
#1 candonga1
Vuelve McCarthy, vuelven los tiempos de la caza de brujas en USA... si es que alguna vez se fueron.
#4 XXguiriXX
Algunas preguntas del examen www.koco.com/article/prageru-releases-teacher-qualification-test-inspi

Es más sútil de lo que pensaba, pero vaya retrógradas.
PasaPollo #6 PasaPollo
#4 Me dice que el contenido no está disponible en España, ¿puedes pegarlas?
#3 Leon_Bocanegra
Ajajajajajssjajajaj ansjajajajsjs ay la virgen.
perrico #7 perrico
Dentro de poco matemáticas bíblicas: π=3
#2 drstrangelove
Te preparas las preguntas e yá, ¿qué quieren que diga que los rusos son mu malos y john wayne hacía muy bien matando indios? Sin problemas, luego en clase impartes lo que te salga del pito.
#5 bact3rio
Hala, qué cosa más estupenda. En España habría que hacerlo con los presentadores (y presentadoras) de la tele.
