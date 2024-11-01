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"La Oficina" lo logró: hizo todo bien al adaptar 'The Office'

"La Oficina" lo logró: hizo todo bien al adaptar 'The Office'  

Critica a la versión mexicana de The Office. La versión mexicana es excelente, resumiendo.

| etiquetas: office , sitcons , mexico , comedia , humor , tv
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7 comentarios
2 1 0 K 27 cultura
#4 Suleiman
Pues yo la empece a ver y la he dejado, me chirriaba... Mil veces mejor la original y luego la Estadounidense.
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#2 esbrutafio
La versión mexicana es lo bastante parecida a The Office USA pero lo bastante diferente para no ser una copia sin más.
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#6 esbrutafio
#3 Y como dice el trailer; de los creadores de Club de Cuervos, eso es garantía.
www.youtube.com/watch?v=Igl81BHVEos
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#1 esbrutafio
Trailer de la primera temporada de La oficina www.youtube.com/watch?v=XFvZVK-x3R0
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d5tas #3 d5tas
#1 Oye pues tiene buena pinta. Mejor que la versión australiana.
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Cabre13 #5 Cabre13
#3 A mí la versión australiana me gustó bastante.
También en su momento vi la versión chilena y no estaba mal. youtu.be/9fo64j-TZ_g?is=5vQHMxC8fVzK3N6x

Ojalá alguien hubiese intentado hacerla en españa para ver qué salía.
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#7 cajadecartonmojada
#5 Aquí ya tuvimos Camera Café :roll: :shit:
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menéame