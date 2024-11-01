Lo que un oficial chino escribió sobre el Día D en su diario rescatado en Hong Kong [Eng]

El capitán del gigantesco acorazado de la Marina Real convocó a sus oficiales para darles un primer adelanto de uno de los secretos mejor guardados de la Segunda Guerra Mundial: prepárense, dijo, para “una tarea extremadamente importante”. << Abundan las especulaciones», escribió uno de los oficiales en su diario aquel día, 2 de junio de 1944. «Algunos hablan de un segundo frente, otros de que debemos escoltar a los soviéticos o de algo más en Islandia. No se permite desembarcar a nadie».