ODNI 2.0: Gabbard anuncia un plan de reducción del 40% en Inteligencia estadounidense

La medida supondría un ahorro superior a los 700 millones de dólares anuales para los contribuyentes. Según Gabbard, la iniciativa —denominada “ODNI 2.0”— no solo reducirá costos, sino que reorientará la misión de la agencia para centrarse en la seguridad nacional y en la entrega de inteligencia “objetiva, imparcial y oportuna” al presidente y a los responsables políticos.