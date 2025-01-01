edición general
ODNI 2.0: Gabbard anuncia un plan de reducción del 40% en Inteligencia estadounidense

La medida supondría un ahorro superior a los 700 millones de dólares anuales para los contribuyentes. Según Gabbard, la iniciativa —denominada “ODNI 2.0”— no solo reducirá costos, sino que reorientará la misión de la agencia para centrarse en la seguridad nacional y en la entrega de inteligencia “objetiva, imparcial y oportuna” al presidente y a los responsables políticos.

Graffin #3 Graffin
El chiste se hace solo
Macadam #4 Macadam
#3 Veo que anda puesto, voto en consecuencia y me piro xD
themarquesito #6 themarquesito
Es difícil enfrentarse a las alegaciones de ser un activo de una potencia extranjera cuando echas a un 40% de la plantilla de inteligencia
#7 Celsar
#6 todo absolutamente normal, circulen por favor.
Yorga77 #8 Yorga77
#6 Creo que ahora solo les interesa, la seguridad, interna y todos esos terroristas que dicen que se arrepienten de botar a Trump, y esa gente con mucha melanina que dice ser americana, y etc, etc.. :-P
ochoceros #14 ochoceros
#6 Por estas cosas fue bueno* que saliese elegido Trump.

*Bueno para el resto del planeta.
denocinha #1 denocinha
No necesitan ningún plan. Ya iban por el buen camino.
javibaz #2 javibaz
¿Más?
victorjba #12 victorjba
Que fusilen a todo el que tenga un CI superior a 85
eaglesight1 #11 eaglesight1
Desde luego es algo que no se va a notar.
Cuñado #5 Cuñado *
Mucho margen no les queda. Tendrán que renunciar a funcionalidades básicas como el controlar sus esfínteres o reconocer la cara de su mamá.
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Han empezado por el presidente y el VP (aunque con este, igual se han pasado)

Predicando con el ejemplo. :roll:
cutty #10 cutty
Yo de ella no saldría a pasear en descapotable.
#13 jorgeesc
Les va a salir a pagar...
#15 Jarod_mc
a por la mayoría republicana
