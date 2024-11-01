Ocho menores detenidos tras una paliza a un chico de 16 años en Alicante que lo dejó casi ciego de un ojo

Una brutal paliza grupal a un chico de 16 años a la salida de una discoteca ubicada en la playa de San Juan la madrugada de Año Nuevo ha dejado a la víctima con una pérdida del 84% de visión del ojo izquierdo. Dos semanas después del ataque, la Policía Nacional de Alicante detuvo a los ocho presuntos participantes en la agresión, - todos menores de edad de entre 14 y 16 años. El menor se encontraba en el interior del local acompañado de varios amigos cuando se inició un conflicto con otro grupo de jóvenes, la mayoría de «origen árabe».