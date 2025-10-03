edición general
Ocho de los diez municipios más pobres de España son andaluces

Benahavís (Málaga) es el más rico de la comunidad, pero su renta media no es ni la mitad que la de Pozuelo de Alarcón (Madrid)

#1 cajadecartonmojada
Empieza bien el artículo.

"El despegue económico de Andalucía es hoy una realidad palpable..."

¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?

"... en sectores como el turismo o la agroindustria."

Aaah, vale, agricultura y turismo. Ahora resulta que lo mismo en lo que siempre ha destacado Andalucía es lo que la hace destacar ahora.
Anda que...
#2 Dragstat
#1 claro es que el truco esta en esta parte: "según datos de la Agencia Tributaria sobre los declarantes del IRPF".

Los currantes mas pobres que antes. Son los que no declaran nada, o no todo en el IRPF, los turistas o gente con segundas residencias los que hacen que se vea todo bonito y pomposo. Las clases populares, mientras tanto, no tienen ni donde vivir.
#3 Narmer
#1 Dos sectores donde el jefe/dueño se lleva la mayor parte de lo que se genera y los trabajadores se quedan con las
migajas que le permiten convenios o SMI. Felicidades a los premiados.
#5 cunaxa
#1 ¿ Y qué esperas ? De El Debate se sabe que escriben para promover una cierta forma de pensar y una cierta política. No suelen decir la verdad ni tienen interés en ello.
#4 cunaxa
¿ Otra vez El Debate ? Es muy complicado leer artículos de este medio porque tiene una larga tradición de manipulación y bulos. Para leerlo, hay que estar revisando párrafo por párrafo para comprobar por otros medios si dicen la verdad o en ese párrafo están engañando.
¿ No hay una fuente mejor para estas noticias ?
