·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11153
clics
La prostitución del feminismo (o el "sólo soy una chica" dicho con palabras modernas)
6657
clics
MALEMÁTICAS CCXCI: el repelente niño Vicente de VOX está suspenso en matemáticas
7087
clics
El emoji más usado en twitter en cada país del mundo [mapa] [ENG]
6796
clics
Madrid no es como Tokio
5095
clics
Así no se pone el lacito
más votadas
588
Tenemos los resultados de la mamografía: es privatización
397
Sánchez invitado a la firma entre Israel y Hamás
673
El vídeo de Miguel Ángel Rodríguez donde reconoce al juez que se inventó que el fiscal general retiró el pacto por “órdenes de arriba”
514
Este es el informe sobre las residencias de Ayuso que nadie en el PP quiere que leas: “La situación es crítica”
284
Xaime da Pena, el abogado de Desokupa y Vito Quiles, ha sido condenado por un delito de amenazas continuadas y delito continuado de vejaciones injustas
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
36
clics
Ocho de los diez municipios más pobres de España son andaluces
Benahavís (Málaga) es el más rico de la comunidad, pero su renta media no es ni la mitad que la de Pozuelo de Alarcón (Madrid)
|
etiquetas
:
ocho
,
diez
,
municipios
,
pobres
,
españa
,
andaluces
5
1
0
K
58
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
58
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
cajadecartonmojada
Empieza bien el artículo.
"El despegue económico de Andalucía es hoy una realidad palpable..."
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
"... en sectores como el turismo o la agroindustria."
Aaah, vale, agricultura y turismo. Ahora resulta que lo mismo en lo que siempre ha destacado Andalucía es lo que la hace destacar ahora.
Anda que...
2
K
27
#2
Dragstat
*
#1
claro es que el truco esta en esta parte: "según datos de la Agencia Tributaria sobre los declarantes del IRPF".
Los currantes mas pobres que antes. Son los que no declaran nada, o no todo en el IRPF, los turistas o gente con segundas residencias los que hacen que se vea todo bonito y pomposo. Las clases populares, mientras tanto, no tienen ni donde vivir.
0
K
20
#3
Narmer
#1
Dos sectores donde el jefe/dueño se lleva la mayor parte de lo que se genera y los trabajadores se quedan con las
migajas que le permiten convenios o SMI. Felicidades a los premiados.
0
K
8
#5
cunaxa
#1
¿ Y qué esperas ? De El Debate se sabe que escriben para promover una cierta forma de pensar y una cierta política. No suelen decir la verdad ni tienen interés en ello.
0
K
7
#4
cunaxa
¿ Otra vez El Debate ? Es muy complicado leer artículos de este medio porque tiene una larga tradición de manipulación y bulos. Para leerlo, hay que estar revisando párrafo por párrafo para comprobar por otros medios si dicen la verdad o en ese párrafo están engañando.
¿ No hay una fuente mejor para estas noticias ?
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
"El despegue económico de Andalucía es hoy una realidad palpable..."
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
"... en sectores como el turismo o la agroindustria."
Aaah, vale, agricultura y turismo. Ahora resulta que lo mismo en lo que siempre ha destacado Andalucía es lo que la hace destacar ahora.
Anda que...
Los currantes mas pobres que antes. Son los que no declaran nada, o no todo en el IRPF, los turistas o gente con segundas residencias los que hacen que se vea todo bonito y pomposo. Las clases populares, mientras tanto, no tienen ni donde vivir.
migajas que le permiten convenios o SMI. Felicidades a los premiados.
¿ No hay una fuente mejor para estas noticias ?