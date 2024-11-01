·
Ocho bulos sobre los incendios forestales
Cada verano, los incendios forestales son protagonistas y, junto a ellos, proliferan bulos que generan falsedades.
|
etiquetas
:
bulos
,
incendios forestales
,
bomberos
2 comentarios
#1
silvano.jorge
Muy claro y bien explicado todo
#2
platypu
*
Pues parece que este bulo no era tan bulo...
La reforma de la Ley de Montes de 2015 solo incluye una excepción a la prohibición de recalificar estos terrenos:
la existencia de razones prevalentes de interés público de primer orden.
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
