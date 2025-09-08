El obispo de Barbastro acusa al Opus Dei de tejer "intrigas mafiosas" para hacerse con Torreciudad

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, ha puesto su cargo sobre la mesa. En una homilía pronunciada ayer en la catedral barbastrense, con motivo de las fiestas locales, advirtió que está dispuesto a renunciar si el Vaticano le obliga a aceptar el acuerdo de mediación que, según ha trascendido, se inclina a favor del Opus Dei en el litigio por el santuario de Torreciudad. «Si me viera obligado (…) no puedo hacerlo sin atraer mancha y deshonra a mi vejez», proclamó con tono solemne, evocando las palabras bíblicas de Eleazar. El mensaj
| etiquetas: barbastro , obispo , acusa , opus dei , intrigas mafiosas , torreciudad
Lamentablemente, como sucede en todo contexto mafioso, la estrategia de la Iglesia Católica de lavar los trapos sucios en casa priva a la opinión pública de conocer el verdadero alcance de esta secta criminal cuyos tentáculos se extienden mucho más allá de lo meramente religioso.
En este sentido, que un arzobispo alce la voz públicamente es un paso muy significativo.