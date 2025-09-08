El obispo de Barbastro acusa al Opus Dei de tejer "intrigas mafiosas" para hacerse con Torreciudad

El obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, ha puesto su cargo sobre la mesa. En una homilía pronunciada ayer en la catedral barbastrense, con motivo de las fiestas locales, advirtió que está dispuesto a renunciar si el Vaticano le obliga a aceptar el acuerdo de mediación que, según ha trascendido, se inclina a favor del Opus Dei en el litigio por el santuario de Torreciudad. «Si me viera obligado (…) no puedo hacerlo sin atraer mancha y deshonra a mi vejez», proclamó con tono solemne, evocando las palabras bíblicas de Eleazar. El mensaj