Número récord de quiebras en España. ¿Cómo es posible si crecemos tanto?

En 2024, España registró un aumento del 26% en las quiebras empresariales, alcanzando las 6.690, la cifra más alta de la última década, según el Informe Global de Quiebras 2025 de Dun & Bradstreet, publicado por Informa D&B. Este incremento sitúa a España como el segundo país con mayor incremento de quiebras en Europa Occidental y Central, solo superado por los Países Bajos.
| etiquetas: quiebras récord , españa
Se crean muchas, se caen muchas, un gran misterio si....
Pero nada, el pais va de puta madre para los acomodados. Para los obreros, la cosa esta muy jodida, el dinero cunde cada vez menos y cuesta cada vez más llegar a fin de mes.
Pero me diréis que no. Que el PSOE lo hace de puta madre
Meneame, ya no te reconozco.
No hijo mío, que no sabéis ni leer.
Si solo te da el número de cierres, pero sin darte las altas ese número no sirve de nada. Es más, podrían bajar el número de cierres de empresas y estas destruyendo las mismas porque sencillamente, se crean muchas menos,
Estoy hasta las narices de estas estadísticas sesgadas para hooligans.
No sé si el porcentaje de empresas (digo yo que seran micropymes casi todo) que no sobrevive al primera año era brutal, como el 70% o más. Y si lo que se le ocurre es compararnos con un país con la tercera parte de población y no hablar de porcentajes ...
Empieza hablando de coches, motores, luego ya sigue con cualquier tema como política, economía, meteorología, que si la tierra es plana, etc.
Por mi parte a este, ni agua.
Las quiebras de empresas españolas suben un 26% en 2024, alcanzando un récord de 6.690
capital.es/empresas/las-quiebras-de-empresas-espanolas-suben-un-26-en-
Los concursos de acreedores de particulares siguen disparados, crecen un 120% en el 2024
www.lavanguardia.com/economia/20250223/10413182/concursos-acreedores-p
Después, el que tenga interes que se documente correctamente:
Claro, aquí tienes un resumen actualizado y claro sobre 2024 en España:
---
1. Cierre o disolución de empresas (incremento en cierres)
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2024 hubo 25 090 empresas disueltas, lo que representa un incremento del 1,2 % respecto a 2023.
---
2. Creación de empresas
Las cifras presentan distintas estimaciones según la fuente, pero todas… » ver todo el comentario
El número total de empresas sobre el que se calcula este porcentaje, el porcentaje de empresas que quiebra frente al total de empresas y comparativas similares de número de empresas creadas.
El crecimiento económico puede estar propiciando un aumento de creación de empresas en los últimos años
Dado que la mayoría de las empresas de nueva creación no viven más allá de 1 a 3 años...
Puede que ahora aumentar el número… » ver todo el comentario