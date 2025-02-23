Número récord de quiebras en España. ¿Cómo es posible si crecemos tanto?

En 2024, España registró un aumento del 26% en las quiebras empresariales, alcanzando las 6.690, la cifra más alta de la última década, según el Informe Global de Quiebras 2025 de Dun & Bradstreet, publicado por Informa D&B. Este incremento sitúa a España como el segundo país con mayor incremento de quiebras en Europa Occidental y Central, solo superado por los Países Bajos.