Nuevo varapalo del Constitucional al PP por utilizar la Mesa de la Asamblea de Madrid para defender a Ayuso

Después de que el mismo tribunal estimase el recurso del PSOE ante las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez

Esteban_Rosador #2 Esteban_Rosador
Es el segundo varapalo a Ayuso en poco tiempo.

Esteban_Rosador #3 Esteban_Rosador
#2 La mesa de la asamblea ya ha tumbado una comisión de investigación, dos proposiciones no de ley y siete solicitudes de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez.
Esteban_Rosador #9 Esteban_Rosador *
#8 no es duplicada, lo dejo claro en el el comentario #2.
#10 El_dinero_no_es_de_nadie
#9 Cierto, no es duplicada.
Es sobre lo mismo pero son dos cosas distintas.
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Selapela.com
#4 Leon_Bocanegra
Y no es la misma que está? www.meneame.net/story/nuevo-varapalo-constitucional-ayuso-hurta-posibi

No las he leído, no me interesan las mierdas de ayuso.
Esteban_Rosador #6 Esteban_Rosador *
#4 pensé que era duplicada y la autodescarté, pero como no lo es, la he vuelto a mandar de otra fuente.
#7 Leon_Bocanegra *
#6 ok, yo siempre aviso para que no cosan a negativos al que envía.
Cehona #11 Cehona
#8 Son distintos recursos, uno del PSOE y otro distinto de Más Madrid.
#5 luckyy
Si almenos les pusieran un correctivo o una descarga... Pero así, no aprenden
