21
meneos
65
clics
Nuevo varapalo del Constitucional al PP por utilizar la Mesa de la Asamblea de Madrid para defender a Ayuso
Después de que el mismo tribunal estimase el recurso del PSOE ante las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez
etiquetas
ayuso
novio
constitucional
17
4
1
K
231
politica
11 comentarios
17
4
1
K
231
politica
#2
Esteban_Rosador
Es el segundo varapalo a Ayuso en poco tiempo.
www.meneame.net/story/constitucional-tumba-veto-gobierno-ayuso-pregunt
1
K
35
#3
Esteban_Rosador
#2
La mesa de la asamblea ya ha tumbado una comisión de investigación, dos proposiciones no de ley y siete solicitudes de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez.
0
K
20
#9
Esteban_Rosador
#8
no es duplicada, lo dejo claro en el el comentario
#2
.
0
K
20
#10
El_dinero_no_es_de_nadie
#9
Cierto, no es duplicada.
Es sobre lo mismo pero son dos cosas distintas.
0
K
10
#1
cenutrios_unidos
Selapela.com
1
K
29
#4
Leon_Bocanegra
Y no es la misma que está?
www.meneame.net/story/nuevo-varapalo-constitucional-ayuso-hurta-posibi
No las he leído, no me interesan las mierdas de ayuso.
1
K
19
#6
Esteban_Rosador
#4
pensé que era duplicada y la autodescarté, pero como no lo es, la he vuelto a mandar de otra fuente.
1
K
40
#7
Leon_Bocanegra
#6
ok, yo siempre aviso para que no cosan a negativos al que envía.
0
K
9
#8
El_dinero_no_es_de_nadie
#0
Duplicada
www.meneame.net/story/constitucional-tumba-veto-gobierno-ayuso-pregunt
0
K
10
#11
Cehona
#8
Son distintos recursos, uno del PSOE y otro distinto de Más Madrid.
1
K
35
#5
luckyy
Si almenos les pusieran un correctivo o una descarga... Pero así, no aprenden
0
K
9
11
Es sobre lo mismo pero son dos cosas distintas.
No las he leído, no me interesan las mierdas de ayuso.