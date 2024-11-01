edición general
Un nuevo terremoto sacude la costa rusa del Pacífico, afectada este verano por un tsunami

El sismo, registrado frente a la costa rusa del Pacífico, obligó a emitir una advertencia temporal de tsunami, retirada horas después al descartarse riesgo de olas destructivas. En la madrugada del sábado, un fuerte terremoto de magnitud 7,4 se ha registrado frente a la costa este de la península de Kamchatka, en el Extremo Oriente ruso. El hipocentro del sismo fue localizado a unos 39,5 km de profundidad y su epicentro a aproximadamente 111 kilómetros al este de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky

