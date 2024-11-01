edición general
Un nuevo proceso químico convierte lodos tóxicos de arsénico en material semiconductor

Científicos daneses han conseguido que un desecho peligroso del agua potable sirva para crear un material útil para la fabricación de chips, baterías y otras tecnologías
Desde siempre, el arsénico ha sido sinónimo de veneno. Este es un peligroso contaminante, que está presente de forma natural en acuíferos de todo el mundo y que suele asociarse a residuos de minas, sobre todo de oro y cobre. El ser humano siempre ha tenido claro que el objetivo era eliminarlo del agua potable.

