El nuevo Plan Estratégico de Madrid amenaza la habitabilidad y rebasa los límites ambientales de la ciudad

La Plataforma Ecologista Madrileña ha presentado sugerencias a la consulta ambiental del Plan Estratégico Municipal impulsado por el Ayuntamiento de Madrid.Desde 1997, año de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, el Ayuntamiento ha colmatado prácticamente todo el suelo municipal, a excepción de los terrenos protegidos como los montes de El Pardo y Viñuelas, el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, al norte, y el Parque Regional del Sureste, al sur. El resto —más de 300 kilómetros cuadrados— (SIGUE EN #1)

autonomator #1 autonomator *
(continuación) se ha urbanizado o se encuentra en proceso de transformación. Esto equivale a haber consumido en treinta años una superficie similar a diez veces el municipio de Alcorcón o treinta veces el de Coslada.
A esta dimensión ambiental se suma una creciente preocupación social que el PEM no aborda de forma suficiente. El propio borrador reconoce la tendencia hacia la concentración de la propiedad residencial en grandes tenedores. En la Comunidad de Madrid, el 23,20 % de los más de

elTieso #2 elTieso
Es hora de trocear la capital y separar algunos de sus distritos, convirtiendo barrios en municipios, con ayuntamientos propios que atenderían mejor los servicios vecinales.
curaca #3 curaca
A ver si así acaban con la absurda norma de no construir en altura.
