edición general
8 meneos
30 clics
El nuevo obstáculo de la izquierda

El nuevo obstáculo de la izquierda

Hay una pregunta que insiste: ¿La causa del ascenso de las ultraderechas es exclusivamente económica? La respuesta a esta cuestión merece ser analizada en otros términos para combatirla en su compleja realidad. Las transformaciones y la aceleración del capitalismo contemporáneo ha provocado desmembramientos simbólicos de distinto orden, que han tenido consecuencias muy graves en los modos de producción de la subjetividad. Como anticipó Marx, las relaciones familiares, religiosas y de pertenencia se desintegrarían en el devenir capitalista...

| etiquetas: marx , marxismo , capitalismo , pobreza , ultraderecha , psicoanálisis
7 1 0 K 124 cultura
16 comentarios
7 1 0 K 124 cultura
Andreham #11 Andreham
Por supuesto que si.

Pre-crisis de 2008 a nadie le importaban los moros, los argentinos y los catalanes/vascos. Se ganaba dinero a espuertas, la politica era "un rollo, no me hables".

En cuanto la cosa se puso malita, ya empezamos con los malvados extranjeros y los enemigos del pais.

Y como la cosa lleva malita desde entonces, y cada vez mas, pues el pobre cada vez es mas visceral... con el que es mas pobre que ellos.

Porque si estas jodido no tienes ganas ni energia para exigirle al que se queda diez panes que te de dos, es mas facil coger al que se queda medio pan y decirle que es un avaricioso y que por que te esta quitando a ti medio pan.
2 K 38
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Hace falta un partido de verdadera izquierda.
2 K 25
#4 mancebador
#3 Nunca es verdadera izquierda :troll:
2 K 28
Beltenebros #7 Beltenebros *
Me cuelgo de #4 pero va para #_1.
Te equivocas. Que haya una lucha entre la derecha globalista y la nacionalista, no significa que la izquierda haya desaparecido. Ni mucho menos la clase obrera.

Relacionada:
¿Ha desaparecido la clase trabajadora? Realidad y ficción
www.meneame.net/m/actualidad/ha-desaparecido-clase-trabajadora-realida
2 K 58
#6 BoosterFelix
#3 Uno que ponga a la mujer en su sitio: donde ella sea mas feliz estando.
1 K 13
salchipapa77 #10 salchipapa77
Y seguimos con Marx...
1 K 18
#5 endy *
Hoy en día la izquierda no es izquierda y la derecha no es derecha. Aquellos tiempos pasaron y algunos son como los dinosaurios al mantener dialécticas del pasado junto con nuevas ideologías que son totalmente contradictorias
1 K 14
borre #8 borre
Para ser de clase obrera, primero tiene que saberlo uno...
0 K 10
eltxoa #9 eltxoa
¿Qué izquierda?
0 K 10
#12 Jacusse
La lucha de género la ha destruido.
0 K 10
#2 BoosterFelix *
Así, dicho de manera muy rápida, la causa del ascenso de la ultraderecha es la hipergamia femenina. Otro día entro en mas detalles, pero deciros que la ultraderecha ha ascendido en paralelo con los tatuajes, las barbas, los gimnasios y las redes sociales misóginas.
0 K 6
#14 fremen11
La educación no tiene nada que ver, la eliminación paulatina del pensamiento crítico en los planes de educación no tiene relación.......por eso los lapiceros más afilados de la caja da la casualidad que están siempre del lado bueno de la historia........
0 K 6
#16 HFO
#14 ¿Había pensamiento crítico en los planes de antes? Porque si lo había, me parece que esa clase se la saltaban todas las generaciones.
0 K 6
alcama #1 alcama
La verdad es que la división entre izquierda y derecha es muy del siglo XX.
Ahora las cosas se mueven en otros parámetros
5 K -5
palestina #13 palestina *
#1 Entre derecha e izquierda.
Osea capital vs clase obrera (aunque no lo sepa)
1 K 30

menéame