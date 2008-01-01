El nuevo obstáculo de la izquierda

Hay una pregunta que insiste: ¿La causa del ascenso de las ultraderechas es exclusivamente económica? La respuesta a esta cuestión merece ser analizada en otros términos para combatirla en su compleja realidad. Las transformaciones y la aceleración del capitalismo contemporáneo ha provocado desmembramientos simbólicos de distinto orden, que han tenido consecuencias muy graves en los modos de producción de la subjetividad. Como anticipó Marx, las relaciones familiares, religiosas y de pertenencia se desintegrarían en el devenir capitalista...
Pre-crisis de 2008 a nadie le importaban los moros, los argentinos y los catalanes/vascos. Se ganaba dinero a espuertas, la politica era "un rollo, no me hables".
En cuanto la cosa se puso malita, ya empezamos con los malvados extranjeros y los enemigos del pais.
Y como la cosa lleva malita desde entonces, y cada vez mas, pues el pobre cada vez es mas visceral... con el que es mas pobre que ellos.
Porque si estas jodido no tienes ganas ni energia para exigirle al que se queda diez panes que te de dos, es mas facil coger al que se queda medio pan y decirle que es un avaricioso y que por que te esta quitando a ti medio pan.
Te equivocas. Que haya una lucha entre la derecha globalista y la nacionalista, no significa que la izquierda haya desaparecido. Ni mucho menos la clase obrera.
Ahora las cosas se mueven en otros parámetros
Osea capital vs clase obrera (aunque no lo sepa)