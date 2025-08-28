edición general
Un nuevo mosaico hallado en Écija corrobora el lujo, la ostentación y la riqueza de Roma

El mosaico se corresponde con el suelo de un 'oecus' o comedor que también servía de recibidor en una casa palacio de 1.200 metros cuadrados de planta

