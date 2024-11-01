Nuevo libro de Ignacio Trillo: El republicano que intentó cambiar la historia de España

Juan Torres dice de la obra de Trillo: «…el trabajo de recuperación de la memoria que vienen haciendo Ignacio Trillo y otros muchos historiadores es imprescindible y no cainita, como dicen quienes en realidad han querido imponernos a los demás su amnesia o memoria selectiva. Por el contrario, creo que contribuye decisivamente a que los españoles no olvidemos, a que recordemos con realismo y sin odio, única manera de no volver a enfrentarnos del modo tan cruel, criminal e inhumano que relatan las historias que nos desvelan.»