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Nueve meses de cárcel y multa para un aficionado del Oviedo por insultos racistas al jugador del FC Barcelona Rashford

Nueve meses de cárcel y multa para un aficionado del Oviedo por insultos racistas al jugador del FC Barcelona Rashford

Los hechos ocurrieron sobre las 21:30 horas del 25 de septiembre de 2025, cuando se inició la celebración de un partido de fútbol de primera división en el estadio Carlos Tartiere, en Oviedo, entre el Real Oviedo y el FC Barcelona. Sobre las 22:02 horas, cuando el jugador del equipo visitante de piel negra, iba a realizar un saque de esquina, el acusado (2007), con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador, profirió contra él un grito con expresiones de carácter racista hacia su persona, claramente audibles y perceptibles por los

| etiquetas: racismo , futbol , carcel , insulto
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5 comentarios
4 0 0 K 45 actualidad
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Está bien, pero estaría mejor aún que estas condenas se apliquen también contra quienes son racistas con gente pobre.
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Gadfly #3 Gadfly
#1 a ver a ver a ver. Explícame eso de racista con gente pobre que yo lo entienda...
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Elrosquasard #2 Elrosquasard
Esto no puede ser verdad. A mi me habían dicho que esto solo le pasaba a Vinicius porque es imbécil y que se lo tenía merecido.

A ver si va a ser verdad que tenemos un problema de racismo y garrulismo en España....
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josde #5 josde
#2 Tenlo por seguro, hay mucho garrulo en los campos de futbol
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Gadfly #4 Gadfly
9 meses de prisión por llamar "negra" a alguien me parece absolutamente distópico...
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menéame