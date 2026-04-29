Nueve meses de cárcel y multa para un aficionado del Oviedo por insultos racistas al jugador del FC Barcelona Rashford

Los hechos ocurrieron sobre las 21:30 horas del 25 de septiembre de 2025, cuando se inició la celebración de un partido de fútbol de primera división en el estadio Carlos Tartiere, en Oviedo, entre el Real Oviedo y el FC Barcelona. Sobre las 22:02 horas, cuando el jugador del equipo visitante de piel negra, iba a realizar un saque de esquina, el acusado (2007), con evidente desprecio al color negro de la piel del jugador, profirió contra él un grito con expresiones de carácter racista hacia su persona, claramente audibles y perceptibles por los