Las nuevas restricciones del Pentágono obligan a los periodistas a obtener autorización para publicar sus artículos

El Pentágono dice que exigirá a los periodistas acreditados que firmen un compromiso de abstenerse de informar sobre información cuya divulgación no haya sido autorizada, incluida la información no clasificada. Un memorando de 17 páginas publicado por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, recientemente renombrado por la administración Trump del Departamento de Defensa, detalló que los periodistas que no cumplan con la política corren el riesgo de perder sus credenciales que les dan acceso al Pentágono.