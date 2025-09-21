edición general
Las nuevas restricciones del Pentágono obligan a los periodistas a obtener autorización para publicar sus artículos

El Pentágono dice que exigirá a los periodistas acreditados que firmen un compromiso de abstenerse de informar sobre información cuya divulgación no haya sido autorizada, incluida la información no clasificada. Un memorando de 17 páginas publicado por el Departamento de Guerra de Estados Unidos, recientemente renombrado por la administración Trump del Departamento de Defensa, detalló que los periodistas que no cumplan con la política corren el riesgo de perder sus credenciales que les dan acceso al Pentágono.

Harkon #1 Harkon
El pais de las "libertades" y la gran "democracia" de occidente con los "valores" que tenemos que defender
#3 concentrado
La información ha de pasar por el Ministerio de la Verdad para poder ser publicado :palm:
Rorschach_ #2 Rorschach_
Frente al vicio de prohibir la virtud de no informar.
#6 BurraPeideira_
Estos fascistas de MAGA no se van a ir del poder aunque pierdan las elecciones.
Están lejos de ser una opción democrática más. Y eso que en usa hay una tradición democrática que no tenemos aquí, pero tiene pinta de que van a acabar a hostias más pronto que tarde.
#4 Leon_Bocanegra
Ojo que no tardará en llegar el liberal findenton a justificar esto ,como justificó la censura a Jimmy Kimmel.
