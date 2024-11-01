edición general
Nueva moral

Nueva moral  

Nueva moral, viñeta de Mauro Entrialgo.

#6 Leon_Bocanegra
Y de nuevo el enmierdador profesional de meneame ,enmierdando desde el primer comentario. Vuelvo a reportar por bulo aunque sabemos que tiene manga ancha para hacer lo que le venga en gana .
alcama #1 alcama
Nueva moral: de que los colegios privados eran el demonio hemos pasado a que evitan dejar sin plazas a la pública
DDJ #2 DDJ *
#1 Ni aunque fuese así xD ¿Relacionas el cambiar a dos niños de colegio con asesinar a decenas de miles de niños y civiles y además los asesinos se regocijan de ello? ¿Esa es la asociación que te ha venido a la cabeza? :shit:
¿Estás fatal? :palm:
alcama #3 alcama
#2 Claro, claro...ahora ya todo es "cómo osas hablar de esto habiendo un genocidio". El comodín para impedir hablar de cosas que nos afectan directamente
Delay #4 Delay *
#2 Se informa a través de Telemadrid por lo visto:
www.meneame.net/m/actualidad/telemadrid-traga-bulo-iglesias-colegio-pr
#5 trasparente
#1 Eso es un bulo, Pablo Iglesias no ha dicho nunca eso. Es que no sé para qué cojones gasto el tiempo en responderte.
alcama #7 alcama
#5 Lo que es un bulo es que yo haya dicho que Pablo Iglesias ha dicho eso. Ya ni leer sabéis
