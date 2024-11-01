·
27
meneos
109
clics
Nueva moral
Nueva moral, viñeta de Mauro Entrialgo.
etiquetas
viñeta
nueva moral
protestas
palestina
#6
Leon_Bocanegra
Y de nuevo el enmierdador profesional de meneame ,enmierdando desde el primer comentario. Vuelvo a reportar por bulo aunque sabemos que tiene manga ancha para hacer lo que le venga en gana .
0
K
9
#1
alcama
Nueva moral: de que los colegios privados eran el demonio hemos pasado a que evitan dejar sin plazas a la pública
4
K
-39
#2
DDJ
*
#1
Ni aunque fuese así
¿Relacionas el cambiar a dos niños de colegio con asesinar a decenas de miles de niños y civiles y además los asesinos se regocijan de ello? ¿Esa es la asociación que te ha venido a la cabeza?
¿Estás fatal?
4
K
68
#3
alcama
#2
Claro, claro...ahora ya todo es "cómo osas hablar de esto habiendo un genocidio". El comodín para impedir hablar de cosas que nos afectan directamente
2
K
-12
#4
Delay
*
#2
Se informa a través de Telemadrid por lo visto:
www.meneame.net/m/actualidad/telemadrid-traga-bulo-iglesias-colegio-pr
0
K
20
#5
trasparente
#1
Eso es un bulo, Pablo Iglesias no ha dicho nunca eso. Es que no sé para qué cojones gasto el tiempo en responderte.
0
K
7
#7
alcama
#5
Lo que es un bulo es que yo haya dicho que Pablo Iglesias ha dicho eso. Ya ni leer sabéis
1
K
4
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
¿Estás fatal?
www.meneame.net/m/actualidad/telemadrid-traga-bulo-iglesias-colegio-pr