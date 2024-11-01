Una nueva Gran Estrategia de Seguridad europea

Cuando una premisa básica de la estrategia propia deja de ser válida, se redacta una nueva. Ese es el caso de Europa hoy en día: dábamos por sentado que Estados Unidos siempre sería nuestro aliado y nunca actuaría como un rival contra nosotros. Luego llegó la segunda administración Trump. La presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, tiene toda la razón, por tanto, en que necesitamos una nueva Estrategia de Seguridad Europea (ESS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no solo para hacer frente a Trump. ¿Tenemos realmente una estrategia
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No, qué va. Lo que pasó es que después de la II GM Estados Unidos utilizó nuestra debilidad para convertirnos en sus vasallos.
Hasta hace poco ejercía de forma que no fuese tan tremendamente evidente.
Ahora tiene a un inepto senil con un ego desmesurado al mando, y a ese le gusta dejar claro quién manda.
Pero la situación no ha cambiado ni un ápice.