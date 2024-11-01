edición general
Nueva Función de ChatGPT Demuestra a Terraplanistas Que la Tierra es Redonda - Decrypt

Sí, puede revolucionar la forma en que la sociedad trabaja con las computadoras... Pero teníamos en mente un caso de uso más importante.

| etiquetas: chatgpt , gpt , ia , terraplanistas , terraplanismo
tecnología
2 comentarios
Mark_ #1 Mark_
Que a las puertas de 2026 haya que seguir demostrándole a alguien algo más que probado al menos desde hace 2300 años tiene tela...
0 K 11
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Un esféricoplanista dice que no hay huevos de comentar...
Pero es que luego sale el terraplanista y lo deja planchado.
0 K 8

