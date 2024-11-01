·
2
39 clics
39
clics
Nueva Función de ChatGPT Demuestra a Terraplanistas Que la Tierra es Redonda - Decrypt
Sí, puede revolucionar la forma en que la sociedad trabaja con las computadoras... Pero teníamos en mente un caso de uso más importante.
chatgpt
,
gpt
,
ia
,
terraplanistas
,
terraplanismo
#1
Mark_
Que a las puertas de 2026 haya que seguir demostrándole a alguien algo más que probado al menos desde hace 2300 años tiene tela...
0
K
11
#2
DayOfTheTentacle
Un esféricoplanista dice que no hay huevos de comentar...
Pero es que luego sale el terraplanista y lo deja planchado.
0
K
8
Pero es que luego sale el terraplanista y lo deja planchado.