La nueva forma de morir: se ponen de moda los entierros verdes

¿Qué es exactamente un entierro 'verde'? Si no has oído hablar aún de esta práctica, que no te resulte tan extraño. La mayoría piensa que la cremación es la opción más ecológica, según un pequeño estudio realizado en Lawrence, Arkansas (EEUU) y que recogió la revista 'Mortality'. Pero la incineración en los crematorios queda lejos de encontrarse entre las opciones más 'verdes'. En este procedimiento se emplean unos 100 litros de combustible y se emiten alrededor de 250 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Son muchas toneladas al cab